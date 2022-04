Atalanta-Torino, oggi la sentenza del Collegio di garanzia: il punto

Oggi alle 15 il Collegio di garanzia del Coni si esprimerà in merito al ricorso presentato dalla società bergamasca che ha chiesto la vittoria a tavolino per 3-0 contro i granata

Atalanta-Torino si giocherà oppure no? Oggi alle ore 15 si terrà l'udienza al Collegio di garanzia del Coni per la mancata disputa del match tra i nerazzurri e i granata dello scorso 6 gennaio 2022 a causa del focolaio Covid scoppiato all'interno del club piemontese. L'Asl locale - per evitare la diffusione dei contagiati - ha vietato al Torino di partire direzione Bergamo per giocare la partita, mettendo in quarantena l'intero gruppo squadra. La richiesta dei bergamaschi è quella "di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l'Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.": quello di oggi è il terzo e ultimo grado di giudizio.