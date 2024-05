Torino, tifosi in aperta contestazione: settore ospiti svuotato prima della fine

Contestazione aperta da parte dei tifosi granata a Bergamo in occasione di Atalanta-Torino. Fin dal primo tempo quando i nerazzurri sono passati in vantaggio ci sono state contestazioni e cori contro la squadra, la società e l'allenatore Juric da parte dei tifosi del Toro presenti al Gewiss Stadium. La rabbia dei sostenitori granata è culminata a circa 15 minuti dalla fine quando i tifosi più caldi hanno deciso di abbandonare il settore ospiti dopo aver continuato a fischiare e a intonare cori contro la squadra per via della prova negativa. Ci sono stati anche attimi di attenzione da parte degli steward presenti e delle forze dell'ordine per capire se ci fosse qualche ultras che tentasse di costringere anche altri tifosi ad abbandonare il settore ospiti. Al 90' i supporter granata rimasti dentro al settore ospiti erano una minima percentuale rispetto al totale dei presenti al fischio d'inizio.