Atalanta-Torino, venerdì il via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino FC ha annunciato che da venerdì 26 agosto saranno disponibili i biglietti per il match in campionato della squadra di Juric contro l'Atalanta al Gewiss Stadium in programma giovedì 1 settembre alle 20.45. Il prezzo per il settore ospiti sarà di 20 euro e la vendita terminerà alle ore 19.00 di mercoledì 31 agosto.