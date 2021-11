Attento Toro, l’Udinese sta cambiando modulo. E servono più attacchi verticali

I temi tattici del Monday night tra i granata di Ivan Juric e i friulani di Luca Gotti

Che Udinese può attendersi il Torino nel match in programma lunedì sera? La domanda non ha una risposta scontata. Se fosse stata formulata un mese fa probabilmente si poteva rispondere, senza alcun dubbio, che l’Udinese si sarebbe presentata sotto la Mole con il suo ormai classico e collaudato 3-5-2, caratterizzato da tanta forza fisica sia in difesa che in mediana. In realtà, prima della sosta e ancor più durante questi quindici giorni senza partite ufficiali, Luca Gotti sta cercando di far assumere una nuova fisionomia tattica alla sua squadra. Sta infatti lavorando per passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1. E i bianconeri sembrano essere predisposti a imboccare questa nuova via anche per quanto riguarda il match col Torino.