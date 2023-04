Auguri di Buona Pasqua da Toro News!

Se la speranza di sconfiggere la morte c'è in tutti gli uomini, si può ben dire che il Toro ha dimostrato di saper risorgere più volte. Forse la Pasqua è la festa più granata di tutte. Da Superga a Meroni, lo scudetto mancato del '71 e quello conquistato del '76 con la morte di Ferrini. E poi ancora: Leo Junior negli anni '80, la retrocessione del '89 con la successiva risalita e la cavalcata in UEFA nel '92, la Coppa Italia nel '93. I tragici finali anni '90 e l'inizio del nuovo millennio tra A e B. Infine la nuova presidenza, la rimonta sul Mantova, gli anni della B e il ritorno in A con Ventura, la notte magica di Bilbao. Il Toro che vince il derby, i derby persi all'ultimo, il Toro che non molla. Gli anni delle salvezze nelle ultime giornate con Nicola e prima ancora con un cuore Toro come Longo. Juric che ridà una mentalità e un'identità. Ma soprattutto il tifoso del Toro, simbolo di sofferenza e coraggio, di orgoglio e dignità. Toro News, da quasi due decenni, ha provato a raccontarvi tutto questo e continuerà a farlo. Augurarvi, perciò, buona Pasqua è fare gli auguri a tutti noi!