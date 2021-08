Az Alkmaar-Torino 2-1: altro ko di misura, ma i granata non sfigurano

Pjaca porta subito avanti i suoi, gli olandesi rimontano anche con un po' di fortuna. Ma Juric riceve altri segnali positivi

Gianluca Sartori

Altro test internazionale e altra sconfitta di misura per il Torino di Juric, che nella quinta e ultima amichevole precampionato perde 2-1 in casa dell’Az Alkmaar. Pjaca porta avanti i suoi all’alba della partita, ma gli olandesi rimontano con un tiro deviato di Karlsson e un acuto di Pavlidis nei minuti finali. Come contro il Rennes una settimana fa, il match è stato equilibrato e il Torino - contro un avversario di buona qualità - ha dato l’impressione di saper manovrare bene e con personalità l’azione. Manca però un quid di qualità che dovrà essere innestato dal mercato. La nota positiva per Juric è l’aver ritrovato Belotti: per il Gallo l’ultima mezz’ora di gioco.

LE SCELTE – Juric deve fare a meno degli acciaccati Bremer, Lukic e Ansaldi e di Aina, in permesso per motivi personali; il centrale difensivo è Djidji, a centrocampo Linetty è interno insieme a Mandragora dopo aver giocato sulla trequarti a Rennes nella precedente amichevole, l’esterno sinistro è Vojvoda con Singo a destra. Davanti la coppia di trequartisti Pjaca-Verdi a supporto di Zaza. In panchina c’è il Gallo Belotti.

PRIMO TEMPO – Pronti, via e dopo 55 secondi il Torino è in vantaggio. Singo recupera palla a destra, poi c’è un ottimo dai e vai tra Pjaca e Zaza: il lucano manda in porta il croato, che davanti al portiere Verhulst segna con un morbido “cucchiaio”. Super partenza dei granata, che provano a tenere in mano il pallino delle operazioni, ma al 14’ gli olandesi pareggiano con un po’ di fortuna dopo un errore in uscita: tiro da fuori area di Karlsson, deviazione sfortunata di Djidji e palla che finisce in porta. I granata accusano il colpo e subito dopo rischiano di andare sotto in una delle poche occasioni in cui la difesa si fa sorprendere alle spalle: ma è il palo a salvare Berisha sul diagonale di Gudmundsson. Il Torino si ristabilisce e prova a tenere in mano il pallino delle operazioni con buona personalità. Non ci sono però grandi occasioni: l’unico vero sussulto del primo tempo è un bel tiro da fuori di Linetty che termina sull’esterno della rete.

SECONDO TEMPO – Il Torino parte nella ripresa con tre cambi (Buongiorno, Rincon e Sanabria per Rodriguez, Pjaca e Zaza) e con l’obiettivo di premere sull’acceleratore spinto da un ottimo Singo a destra. L’ivoriano è un moto perpetuo nelle due fasi. Non è invece brillantissimo Verdi, che però va vicino al gol con una botta di sinistro parata da Verhulst. Ci prova anche Sanabria, ma il portiere olandese gli dice di no. Al 66’ entra il Gallo Belotti, che prende il posto di Verdi e si mette la fascia di capitano al braccio; dietro di lui Linetty e Sanabria. Il Toro prova a tenere il predominio territoriale con personalità recuperando il pallone con immediatezza, ma non trova efficacia negli ultimi venti metri di campo. La partita sembra incanalata verso un pareggio (se si esclude un pericoloso tentativo di Aboukhlal neutralizzato da Berisha: ma forse c’era fallo su Izzo) quando la difesa granata, al minuto 85, si fa sorprendere da una verticalizzazione di Suguwara, ne approfitta Pavlidis che si incunea e segna la rete del definitivo 2-1. Il Toro, insomma, perde nuovamente di misura come contro il Rennes, ma il risultato in questa circostanza non conta quanto i nuovi discreti segnali dati dai granata. Da ora si inizia a far sul serio: tra una settimana il primo turno di Coppa Italia a Torino con la Cremonese.

AZ ALKMAAR-TORINO 2-1, IL TABELLINO

Marcatori: 1’ pt Pjaca, 14’ pt Karlsson, 40’ st Pavlidis

Ammonizioni: 45’ pt Zaza, 34’ st Mandragora

AZ Alkmaar: Verhulst, Sugawara, Martins Indi (15’ st Hatzidiakos), Midtsjø (1’ st T. Koopmeiners,), Karlsson (39’ st Evjen), Aboukhlal (39’ st Poku), Clasie (31’ st Pavlidis), Letschert (15’ st De Wit), Reijnders, Oosting, Gudmundsson. A disposizione: Reus, Westerveld, Taabouni, P. Koopmeiners, Beukema. Allenatore: Jansen

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Djidji, Rodriguez (1’ st Buongiorno); Singo, Mandragora, Linetty (35’ st Segre), Vojvoda; Verdi (21’ st Belotti), Pjaca (1’ st Rincon); Zaza (1’ st Sanabria). A disposizione: Gemello, Sava, Baselli, Millico, Rauti, Warming, Celesia. Allenatore: Juric