Az Alkmaar-Torino, le ultime dai campi: squadre arrivate all’AFAS Stadion

Le ultime notizie prima del fischio d'inizio di Az Alkmaar - Torino, in programma oggi alle 18.

17.25 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento prima dell'inizio della partita.

16.55 - Le squadre sono arrivate allo stadio, restiamo ancora in attesa delle formazioni ufficiali.

16.45 - Le squadre stanno per raggiungere l'AFAS Stadion di Alkmaar, in attesa del fischio d'inizio delle 18. La partita sarà possibile seguirla in diretta testuale sul nostro sito.