Baeten al Toro, il NEC: “Per noi era essenziale garantirgli minutaggio”

Le dichiarazioni del direttore tecnico del NEC: “Non abbiamo avuto dubbi, Thibo arriva in un grande club”

Dopo essere arrivato a Torino da circa una settimana, Thibo Baeten è andato subito in rete con la maglia della Primavera granata a Biella. Nel corso della giornata è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto, e anche il NEC ha commentato l’operazione che ha portato il 2002 belga a Torino e in particolare Ted Van Leeuwen, direttore tecnico del NEC: "Thibo è un attaccante giovane e talentuoso, per il quale, però, il passaggio alla prima squadra era avvenuto un po' troppo presto. Per noi era essenziale garantirgli un minutaggio sostanzioso, e, quando abbiamo saputo che il Torino era in cerca di una nuova punta per la propria squadra Primavera, non abbiamo avuto dubbi sulla bontà dell'operazione: né noi come NEC, né le altre parti coinvolte nella trattativa”. Poi continua: “Il Torino è un grande club, e Thibo, in Italia, avrà modo di sperimentare una cultura e un ambiente del tutto diversi dalla nostra. Sarà un anno molto istruttivo per lui, e gli auguriamo il meglio per l'imminente stagione calcistica".