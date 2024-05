Bellanova, è di nuovo amore con Paola Di Benedetto: i due confermano sui social

Lo scorso 17 maggio Raoul Bellanova ha compiuto 24 anni e in seguito alla delicata partita del suo Torino contro il Milan, ha deciso di organizzare una festa di compleanno con parenti e amici per festeggiare con i suoi cari. Tra gli invitati c'era anche una persona speciale, si tratta di Paola Di Benedetto, nota modella ed influencer da quasi 2 milioni di follower su Instagram. Come molti sapranno i due sono stati fidanzati fino a pochi mesi fa e come mostravano spesso sui social sono sempre stati una coppia molto affiatata e unita. Lo scorso mese di gennaio però era stato lo stesso calciatore del Torino a comunicare con una storia Instagram la fine della relazione con la modella vicentina. La notizia che riguarda Bellanova e Di Benedetto è che tra i due è tornato l'amore come si evince dalle foto della festa di compleanno del calciatore granata pubblicate dai due stessi protagonisti su Instagram.