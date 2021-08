Belotti allo Zenit per 30 milioni? Sorpresa: per il 60% dei votanti è un sì

Il 40% dei votanti non è invece pronto a cedere il Gallo e rinuncerebbe alla cifra offerta dai russi per strapparlo al Torino

Le motivazioni di questa scelta possono essere diverse. Il Torino sta provando a trattenere il suo capitano, Urbano Cairo gli ha proposto un rinnovo fino al 2026 al doppio dell'ingaggio (4 milioni di euro a stagione) per farlo rimanere sotto la Mole. Da Belotti però non è ancora arrivata una risposta, un silenzio che può essere interpretato come una volontà di cercare stimoli altrove o come un segno di distanza tra società e giocatore. D'altro canto se Belotti decidesse di non rinnovare il contratto, il rischio concreto, non considerando una cessione anticipata, sarebbe di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. A questo punto i 30 milioni farebbero comodo alle casse granata. Il 40% dei votanti invece non si priverebbe di Belotti per darlo allo Zenit, una destinazione che al momento non sembra peraltro gradita all'attaccante. Belotti è un simbolo del Torino e ha portato sulle sue spalle il peso dell'offensiva granata dal 2015 a oggi, instaurando un legame molto stretto con i tifosi e con la città. L'ultima parola spetterà proprio ad Andrea Belotti, che dovrebbe presto tornare a lavorare al Filadelfia. L'attesa è finita, sia per Ivan Juric che per chi vuole sapere quale sarà il suo destino, il confronto con la società è ormai dietro l'angolo.