Belotti, annata stregata: 3° infortunio. Lui e Praet quasi mai in campo insieme

Il trequartista e l'attaccante, due titolari teorici dell'attacco di Juric, quest'anno sono partiti solo tre volte da titolari insieme. Anche così si possono spiegare le difficoltà realizzative dei granata

Quella che potrebbe essere l’ultima annata di Andrea Belotti col Torino non rimarrà certo negli annali come la sua migliore, anzi, salvo sorprese sarà l’unica in cui non raggiungerà la doppia cifra in campionato. L’elongazione rimediata durante Lazio-Torino lo terrà fuori per circa 15 giorni, la sua stagione non è finita ma non sarà facile portare da 5 a 10 le sue reti in campionato nelle ultime due-tre partite della stagione. Aprendo una parentesi, l’Olimpico di Roma quest’anno non ha proprio portato bene a Belotti: si è infortunato giocando lì sia contro la Roma che contro la Lazio. Nello stadio della capitale è poi partito titolare in Italia-Svizzera, il match in cui gli azzurri hanno buttato via la possibilità di qualificarsi al Mondiale: fu autore di una prestazione incolore e poi Jorginho sprecò un rigore fatale in extremis.