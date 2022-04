Torino, infortunio Belotti: elongazione alla coscia per il capitano granata

Il capitano granata era stato costretto ad uscire anzitempo dal match a Roma con la Lazio

Giornata di esami in casa Toro e iniziano ad arrivare le prime indicazioni su quanto avvenuto sabato sera durante Lazio-Torino. Secondo quanto comunicato dal Torino FC, Andrea Belotti ha rimediato un'elongazione alla coscia sinistra (non la stessa, dunque, che aveva subito un infortunio grave lo scorso autunno): i tempi di recupero verranno definiti secondo l'evoluzione clinica, ma è ipotizzabile che Belotti dovrebbe saltare due-tre partite. Il capitano granata era stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo del match a Roma con la Lazio lasciando spazio a Pietro Pellegri (poi autore del gol del vantaggio granata). Questa è la terza volta in cui Belotti deve fermarsi ai box in questa stagione, un'annata per lui maledetta.