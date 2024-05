Belotti e Torino un rapporto complicato ma di affetto, ultimo regalo del Gallo?

Dopo un addio burrascoso, adesso i tifosi del Toro possono tornare a tifare per Belotti. Le speranze di Europa sono aggrappate anche ai suoi gol. L’ex capitano del Torino giocherà la finale di Conference League con la Fiorentina, squadra in cui è in prestito da gennaio. In caso di successo i suoi ex compagni granata andrebbero in Europa. Sarà un altro regalo del Gallo al Torino dopo l'addio burrascoso? Di gioie negli anni ne ha regalate, dalle rovesciate contro il Sassuolo alle tante reti pesanti nei big match. Adesso può segnare quello più importante, anche senza vestire la maglia granata

Belotti e la finale tutta da vivere

Andrea Belotti è arrivato a Firenze a gennaio, in prestito secco dalla Roma, un po' in punta di piedi. In maglia viola ha realizzato due gol e un assist (uno in Conference) e qualche prestazione di buon livello. Ora si gioca mercoledì la finale di Conference League, primo trofeo con un club (oltre al campionato di Serie B con il Palermo) e primo successo dopo l'Europeo in Azzurro. Belotti si gioca una maglia da titolare con Nzola nella notte della finale di Atene. Insomma, per lui si attende una partita speciale, da protagonista, finalmente un salto di qualità e una soddisfazione personale. Una prima volta, come ha riferito lui stesso ai canali UEFA qualche giorno fa: «Non bisogna avere paura di perdere, perché quando si ha paura si commettono sempre degli errori.Parlerò sicuramente con i miei compagni di squadra, perché aver giocato una finale l'anno scorso può aiutarmi nella gestione della partita». Sullo sfondo il Torino, la sua ex squadra da capitano, che attende di sapere se giocherà l'Europa o no. Belotti e il Torino si sono lasciati con molto rammarico e qualche delusione. Un suo contributo nella finale, magari un gol, sarebbe un bellissimo regalo per il popolo granata a cui Belotti, comunque, rivolgerà un pensiero. Il Gallo in Europa ha segnato molto con il Torino, è il quarto nella classifica all-time granata. Speriamo che mercoledì, Belotti, sappia ancora regalare una gioia.