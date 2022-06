Belotti, la top 5 dei gol: iconiche le due rovesciate contro il Sassuolo

Dopo 251 presenze e 113 gol in tutte le competizioni, da domani Andrea Belotti non sarà più un giocatore del Torino. Il contratto con il club granata è arrivato al termine e quello che, ormai, è l'ex capitano non ha accettato le proposte di rinnovo che gli sono pervenute durante l'ultimo anno. A prescindere dal finale, gestito in maniera non proprio esemplare, Belotti ha lasciato un segno indelebile nella storia del Toro: saluta da secondo marcatore all-time in Serie A, essendo l'unico insieme a Pulici ad aver raggiunto quota 100 marcature nella massima serie. Ripercorriamo alcuni frame di questi sette anni con la top-5 dei gol di Belotti: dalle rovesciate contro il Sassuolo al coast-to-coast contro l'Udinese.