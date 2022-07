Belotti, le reazioni dei tifosi: “Grazie capitano, ma poteva finire meglio”

Il Torino ha annunciato l'addio di Andrea Belotti. Il Gallo, dopo 7 anni, non è più un calciatore granata. La società, per omaggiare il lungo cammino del giocatore, gli ha dedicato un video e un comunicato ufficiale, che è stato anche postato sui vari account social del club. Ciò che Belotti ha fatto per il Toro resterà per sempre nella storia del club e nei ricordi dei tifosi, che nei commenti hanno espresso la loro opinione, densa di sentimenti contrastanti. Da una parte c'è la volontà di ringraziare il Gallo per tutto ciò che ha fatto e per ciò che ha significato, ma dall'altra c'è del rammarico per quel che riguarda l'epilogo della vicenda.