Belotti, termina una stagione priva di grandi gioie: ora va definito il futuro

BILANCIO - Si chiude dunque qui la stagione per Belotti. È stata un'annata molto particolare per il Gallo che è rimasto a Torino con il contratto in scadenza e con molte voci legate al suo futuro. In più non è stato nemmeno molto fortunato perché è stato vittima di numerosi infortuni nell'arco di questo campionato. Fatto sta che per Belotti si è trattato della prima stagione nella quale non è riuscito a raggiungere il traguardo della doppia cifra in termine di reti in un campionato di Serie A da quando veste la maglia granata. Il centravanti numero 9 del Toro si è fermato a quota 8 gol segnati in 22 presenze in Serie A. Anche con la Nazionale non è stata una stagione fortunata per il Gallo. In seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2022, Mancini ha avviato un nuovo corso ricco di giovani calciatori che stanno mettendo un po' in secondo piano molti dei membri più esperti del gruppo che ha trionfato un anno fa all'Europeo e Belotti è uno di questi.