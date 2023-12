Beltran sfida Zapata, Fiorentina-Torino è anche derby sudamericano

Fiorentina-Torino sarà anche un derby sudamericano tra attaccanti: Beltran contro Zapata. Entrambi hanno avuto un periodo di astinenza, ma l'impatto sulla squadra una volta ritrovato il gol è evidente

Piero Coletta

La sfida delle 18:30 metterà a confronto Fiorentina e Torino. Un match dal sapore europeo, visto che si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto. Il Torino in caso di vittoria entrerebbe prepotentemente nella zona nobile della classifica, mentre la Fiorentina cementificherebbe la propria permanenza. Entrambe le squadre si affideranno ai loro attaccanti, in particolare a Beltran dalla parte dei toscani e Zapata per i piemontesi. Una sfida tutta sudamericana.

Beltran, Zapata e il gol ritrovato — Il gol, il pane quotidiano dell'attaccante. Effetto adrenalinico per la squadra, motivo di vita per la punta. Chissà quanto hanno patito entrambi i giocatori nel loro periodo di "fame". Beltran il gol l'aveva trovato ad ottobre. Una doppietta in Conference League contro il Cukaricki, poi è rimasto a secco. Anche Zapata aveva trovato la rete, addirittura prima del collega argentino. Contro la Roma l'ex Atalanta aveva segnato la prima rete con la casacca dei piemontesi. Poi per entrambi è iniziato un periodo complicato. Zapata ha trovato la via del gol dopo ben sette giornate di campionato, proprio contro l'Atalanta. Un match in cui ha messo a referto ben due gol, prima di ripetersi poi contro l'Empoli due gare più tardi. Beltran, dopo quella doppietta, ha dovuto attendere addirittura il 3 dicembre per tornare a firmare il tabellino, precisamente contro la Salernitana.

Elementi indispensabili, quando segnano portano punti — Le loro reti hanno sempre portato punti alle squadre. Quando Zapata ha trovato la via della rete il Torino ha totalizzato sette punti. Basta solo questo per dire quanto è mancato il colombiano, specie nel periodo più complicato della gestione Juric, dove il Torino fatica tremendamente a costruire delle occasioni da gol. Col successivo cambio di modulo e l'avvicinamento di Sanabria al collega colombiano il Torino è tornato ad essere pericoloso e a fare punti. Tutti ne hanno guadagnato, Zapata in primis. La Fiorentina ha patito l'assenza dei gol di Beltran, ma solo in parte rispetto al Torino. I viola infatti sono stati trascinati dalle reti di Nico Gonzalez e dalla seconda giovinezza di Giacomo Bonaventura. Eppure quando non era l'argentino a sbloccare la gara oppure l'ex Milan era evidente la difficoltà della Fiorentina nel segnare. Beltran, molto probabilmente, ha pagato anche il periodo di adattamento al calcio europeo dopo una prima parte di carriera spesa in Argentina al River Plate. Nelle ultime quattro partite però l'argentino ha trovato tre volte la rete (Roma esclusa). Tre gol, nove punti. La Fiorentina ha trovato il suo bomber.

