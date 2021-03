Bilanci Serie A: Torino all’undicesimo posto per risultato netto

In deficit i conti della squadra di Cairo che continua il trend negativo dei ricavi dal 2017

ricavi (350 milioni) e minori costi(250), è stato negativo per circa 100 milioni, senza questo effetto il deficit della Serie A 2019-20 sarebbe stato ugualmente elevatissimo: ben 650 milioni, ossia 350 in più del 2018-19".

TORO - La situazione in casa granta non è migliore di tante altre squadre. Come ripreso nelle nostre inchieste precedenti sui bilanci granata del 2019, il Toro di Cairo è in perdita da ben due anni di fila (2018 e 2019). Nella classifica generale di Serie A per risultato netto, il Toro si colloca all'11 posto con un deficit di 14 milioni. L'arrivo della pandemia ha sicuramente peggiorato la situazione ma non è la sola causa delle perdite granata. Stando ai numeri de La Gazzetta dello Sport, i ricavi del Toro si sono fermati a 84,4 milioni, a causa dei numerosi investimenti sbagliati, mentre i costi sono saliti a 113 milioni. Atteso tra qualche settimana il bilancio del 2020.