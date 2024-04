Bilancio Torino 2023, cala il monte ingaggi: risparmiati undici milioni di euro

Via gli ingaggi pesanti: ecco quali

Ma a che cosa si deve questo taglio? Nel 2023 i granata si sono liberati di ingaggi pesanti. Il bilancio del 2022 comprende gli ultimi sei mesi della stagione 2021-2022, la prima di Juric in granata, in cui restavano in rosa diversi giocatori che negli anni precedenti avevano siglato contratti molto onerosi. Spiccano ad esempio i nomi di Izzo, Zaza, Belotti e Ansaldi: giocatori che hanno continuato a percepire cifre molto importanti e hanno poi salutato - per motivi tra loro differenti - nei mesi estivi.