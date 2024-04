Bilancio Torino 2023, pesano le minusvalenze di Verdi e Izzo: quasi 5 milioni

Dal bilancio 2023 del Torino emerge un interessante dato riguardante le minusvalenze. A pesare negativamente sul numero di fine anno sono soprattuto Verdi e Izzo

Enrico Penzo Redattore 23 aprile 2024 (modifica il 23 aprile 2024 | 18:37)

Tra i numeri contenuti nel bilancio del Torino per la stagione 2023 salta all'occhio il dato riguardante le minusvalenze Il totale complessivo registrato a fine anno ammonta a quasi 5,3 milioni di euro . In economia, la minusvalenza è la differenza negativa, in un determinato periodo di tempo, del valore di un investimento, ed in questo si parla dell'acquisto di due calciatori in particolare: Simone Verdi e Armando Izzo. Bisogna poi considerare che sugli oltre 5 milioni di perdita hanno influito anche altri giocatori, ma non in maniera determinante quanto loro due.

Verdi la minusvalenza più pesante: oltre 3 milioni di perdita — L'acquisto di Simone Verdi sarà ricordato per molto tempo come una delle parentesi peggiori per i granata. Arrivato al Torino nel 2019 come l'acquisto più oneroso di sempre ha deluso su ogni fronte. 22 milioni la cifra record investita da Cairo per assicurarsi le prestazioni del giocatore, che ricordiamo, aveva già indossato la maglia granata dal 2011 al 2013. Al Torino dal suo acquisto il trequartista su 74 partite disputate ha realizzato solamente 6 gol e 14 assist. Numeri che sicuramente non hanno ripagato la cifra investita dalla società. Dal 2022 il giocatore è stato girato in prestito prima alla Salernitana e poi all'Hellas Verona. Adesso è in Serie B al Como e il suo cartellino vale meno di 3 milioni di euro.

Al secondo posto c'è Izzo: minusvalenza di 1,8 milioni — Nel bilancio del Torino ad influire notevolmente sulle minusvalenze del 2023 è presente anche Armando Izzo. Il difensore, arrivato nel 2018 al Torino dal Genoa, è costato alla società in totale circa 10,7 milioni. Il giocatore ha vestito il colore granata fino al 2022, disputando 115 partite in totale e mettendo a segno 9 gol e 1 assist. Con l'arrivo di Juric, però, il difensore è arretrato notevolmente nelle gerarchie, in una parabola discendente che è terminata con la sua cessione al Monza nel 2022. I brianzoli hanno versato per il suo acquisto nelle casse dei granata circa 3 milioni.

