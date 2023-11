Bologna-Torino 2-0: granata bocciati all’esame per l’Europa

Triplice fischio al Dall'Ara: un'uscita avventata di Gemello mette in salita la partita e i granata non reagiscono più. Sul treno per l'Europa sale Thiago Motta

Il Torino cade al Dall'Ara e vede allontanarsi il treno per l'Europa: finisce 2-0 per il Bologna. Un errore individuale ha permesso di sbloccare una partita molto equilibrata, tra due squadre che in campo hanno faticato a costruire occasioni da gol nitide. Determinante è stata un’uscita avventata di Gemello che al 56' ha spianato la strada ai padroni di casa, bravi a sbloccare la gara con Fabbian. Poi ci ha pensato Zirkzee nel recupero a mettere la ceralacca. I felsinei salgono dunque al quinto posto, il Toro fallisce invece il suo esame di maturità e si ferma a tre risultati utili consecutivi. A preoccupare è soprattutto un fatto: mancata del tutto la reazione degli uomini di Juric, ancora una volta spariti dal campo dopo lo svantaggio e mai in grado di costruire occasioni per rimettere in equilibrio la partita. Sorride invece il Bologna di Thiago Motta, che si ritrova quinto in classifica: sognare il ritorno in Europa sotto le due Torri non è vietato.

Le scelte: Gemello in porta, Linetty subito titolare — C'è una sola ma grossa novità nella formazione del Toro: tra i pali c'è Gemello e non Milinkovic-Savic. Per il resto Juric conferma in blocco la squadra impiegata a Monza prima della sosta, con Tameze e Rodriguez ai fianchi di Buongiorno nel terzetto difensivo. In cabina di regia c'è Linetty, recuperato dopo l'acciacco muscolare che lo aveva costretto al cambio nell'ultima uscita. Le mezzali sono Vlasic e Ilic, con Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la coppia d'attacco: spazio a Sanabria e Zapata. Thiago Motta deve invece rinunciare agli infortunati Orsolini e Karlsson, scegliendo al loro posto Saelemaekers e Ndoye sulle corsie laterali.

Il primo tempo: Vlasic fermato dal Var — È il Bologna a partire meglio, sfruttando un paio di imprecisioni del Toro in uscita e andando vicino al bersaglio con un destro da fuori di Fabbian. L'inizio tuttavia è bloccato e con poche emozioni, con le difese a prevalere regolarmente sugli attacchi e la sensazione che entrambe le squadre si rispettino. La scossa arriva al 18’: Lazaro verticalizza per Zapata che la mette in mezzo, Vlasic raccoglie una corta respinta della difesa rossoblù e scaglia un gran sinistro dal limite che si insacca. Gioia del settore ospite, ma poi il gol è annullato per un fuorigioco di Zapata su segnalazione dal Var. Nell’occasione, il centravanti si trova oltre l’ultimo difensore e sulla traiettoria del pallone, posizione ritenuta attiva e risultato che resta dunque sullo 0-0. Ma è un momento di svolta per il Toro, che prende in mano la partita. Zapata ci prova quindi da fuori, trovando l’ottima risposta di Skorupski in angolo. Alla mezzora è Buongiorno a divorarsi il gol dello 0-1, mancando lo specchio su punizione di Ilic. Al 38’ scatta un discutibile giallo per Linetty dopo un intervento su Fabbian in mezzo al campo. Non ci sono più emozioni e dopo un minuto di recupero si va dunque all’intervallo sullo 0-0.

Il secondo tempo: Gemello spiana la strada a Fabbian — In avvio di ripresa la prima occasione è di Sanabria, che dal limite non inquadra su appoggio di Ilic. Thiago Motta si gioca subito due cambi: Lucumi e Freuler rilevano Kristiansen e Aebischer. Immediato al 56’ arriva il vantaggio del Bologna, che approfitta di un errore di Gemello. Uscita in avventata del portiere, che tocca in scivolata ma perde il rimpallo con Fabbian che insacca; una decisione errata, dato che sul pallone potevano ancora intervenire Buongiorno e Tameze. Al 62’ scatta il giallo per Lazaro, che si fa scappare Ndoye e spende il fallo per fermarlo. I granata accusano il colpo dopo lo svantaggio, così Juric prova a dare la scossa con tre cambi: fuori Tameze, Zapata e Linetty per Vojvoda, Pellegri e Gineitis. Quindi al 75’ Karamoh rileva Lazaro sulla corsia di sinistra. Ma la reazione del Toro non c’è. Vengono quindi segnalati tre minuti di recupero e il Bologna la chiude con Zirkzee, che si invola verso la porta e batte Gemello. Il guardalinee prima segnala fuorigioco del centravanti, il Var convalida dopo un lungo check: Rodriguez tiene in gioco l'olandese. Termina dunque 2-0, il Toro fallisce il suo esame per l’Europa e fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite convincenti.

