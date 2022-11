Bologna-Torino 2-1, le reazioni social: “Altro che tremendismo granata…”

Sconfitta che brucia quella dei granata in Bologna-Torino (leggi qui il commento). La squadra di Ivan Juric si è fatta rimontare dopo che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Scatenati i tifosi del Toro sui social nel post partita: polemiche per il secondo gol nato con un colpo in faccia a Samuele Ricci e per il tempo sprecato dai padroni di casa nel finale ma il sentimento che prevale è delusione, dopo la vittoria contro il Milan ci si aspettava una prestazione diversa da Alessandro Buongiorno e compagni. Questi i migliori tweet dei tifosi del Torino.