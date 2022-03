Bologna-Torino, i granata per il riscatto ma occhio ad un altro ex: Mihajlovic

Dopo Walter Mazzarri, il Torino domenica a Bologna si troverà davanti un altro tecnico con un recente passato in granata: il condottiero serbo

Quello uscito sconfitto dalla partita con il Cagliari è un Toro che rivede i (non tanto) vecchi fantasmi delle tante occasioni create e non capitalizzate, e l'1-2 interno ha intaccato anche quella che sembrava una delle maggiori certezze di questa stagione, il fortino casalingo. Il tecnico Ivan Juric ha parlato di calo di concentrazione e ingenuità analizzando i gol subiti, e sicuramente in settimana lavorerà anche su questi aspetti per far sì che errori del genere non si ripetano già a partire dalla prossima sfida: domenica 6 marzo (fischio d'inizio alle 15 al Dall'Ara) i granata se la giocheranno col Bologna. Quella in casa dei felsinei non sarà una passeggiata, la squadra di Mihajlovic è reduce da due risultati utili consecutivi, la vittoria contro lo Spezia e il pareggio di Salerno nell'ultimo turno, e vorrà proseguire la striscia contro il Torino; d'altra parte però Belotti e compagni devono rispondere sul campo alle critiche post Cagliari, e ritrovare una vittoria che manca dal 15 gennaio contro la Sampdoria. Vincere aiuta a vincere, e darebbe una scossa a morale e classifica dei granata, che in questo momento sono undicesimi a +1 proprio sui rossoblù.