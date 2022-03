Bologna-Torino, le probabili formazioni: Belotti titolare, dubbio trequarti

Le indicazioni della vigilia sulle scelte del tecnico granata e di quello rossoblu in vista della sfida di domani pomeriggio

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Bologna di Mihajlovic: alle ore 15 allo stadio Dall'Ara di Bologna andrà in scena la sfida tra le due squadre. Ivan Juric deve fare i conti con le condizioni precarie di alcuni giocatori, rimasti vittima di un attacco febbrile: da Pobega a Pellegri passando per Lukic. Anche Vanja si è fatto male in settimana (leggi QUI). Gli infortunati sono i lungodegenti Fares, Praet ed Edera.