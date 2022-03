QUI TORO - In porta, come ha dichiarato il tecnico nella conferenza pre partita, giocherà Berisha dopo l'infortunio di Milinkovic-Savic. Davanti all'estremo difensore ci saranno quasi sicuramente i tre titolari, ovvero Bremer con al suo fianco Djidji e Rodriguez. In mezzo al campo il primo dubbio: sul centro-destra Sasa Lukic è fondamentale per il tecnico ma ha accusato qualche linea di febbre. Potrebbe essere quindi il momento di Ricci, con il serbo che potrebbe partire dalla panchina in base alle sue condizioni fisiche. L'altro centrocampista sarà il rientrante Mandragora. I due esterni saranno i titolari dell'ultimo periodo, ovvero Singo a destra (che rientra dopo la panchina col Cagliari) e Vojvoda a sinistra. L'attaccante centrale sarà sicuramente Belotti, con Brekalo alle spalle. Per quanto riguarda l'altra mezzapunta, ci sono in ballo tre nomi: quelli di Pjaca (che giocherebbe sul centro-sinistra con Brekalo a destra), Seck e Pobega. Quest'ultimo potrebbe avere la meglio nel ballottaggio a tre, ma Juric scioglierà le riserve in extremis.