Juric pre Bologna-Torino: “Lukic in dubbio per febbre. In porta gioca Berisha”

Vigilia della 28esima giornata di campionato per il Torino, che domenica 6 marzo alle ore 15:00 sfiderà il Bologna allo stadio Renato Dall'Ara. Il tecnico Ivan Juric presenta la partita in conferenza stampa nell'incontro con i giornalisti: siamo collegati in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino.

LA CONFERENZA DI JURIC PRE BOLOGNA-TORINO

Bologna e Torino stanno cercando continuità, che partita si aspetta?

"Il Bologna sta passando un buon momento e ha fatto molti punti. Ci sono giocatori forti che giocano insieme da anni. È un gruppo forte".

Quali sono i suoi rapporti con Mihajlovic?

"Abbiamo rapporti cordiali. Ci siamo conosciuti sul campo".

Qual è il momento del Torino?

"A livello di risultati è un momento negativo. Ma le ultime prestazioni rivedendole sono state ottime. È un momento in cui prendiamo gol ogni occasione degli avversari. Contro la Juve e contro il Cagliari la prestazione mi è piaciuta".

Tendenza particolare o è solo sfortuna questo momento? Il Torino tira tanto in porta, ma è poco preciso.

“La mia sensazione, facendo l’analisi dei dati vediamo che c’è superiorità territoriale e tiriamo. Contro il Cagliari non c’è stata partita da questo punto di vista. Poi stiamo facendo errori, il primo gol è stato qualcosa di clamoroso e nel secondo si poteva fare meglio nelle preventive. Se vediamo, le altre squadre non creano così tanto. Dobbiamo avere più fame per portare a casa il risultato”.

L'altra sera davatni a una platea di ragazzi ha detto che il segreto di una squadra è il divertimento. Lei si sta divertendo con il Torino?

“Io mi diverto quando vinco. Quando si perde o si vince si fanno le analisi concrete e si vede cosa si è fatto male, mentre in questo momento non mi diverto o prendere gol come sta succedendo. Un allenatore in ogni caso si diverte poco. Sono i calciatori che si devono divertire”.