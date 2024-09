Borna Sosa: “Torino? Mi sto divertendo tanto, siamo partiti alla grande”

Il nuovo acquisto del Torino Borna Sosa ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della Croazia. La squadra affronterà in serata il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nel corso dell'intervista l'ex Ajax si è soffermato sul suo passaggio al club piemontese dopo la parentesi all'Ajax, in Eredivisie: "Sono davvero felice di aver cambiato club. A Torino mi sto divertendo molto, sarà una stagione molto bella. Siamo partiti alla grande con sette punti in tre partite. Per me questa è una rinascita".