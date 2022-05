Brekalo pre Torino-Napoli: “Imbattuti da 6 gare, vogliamo allungare la striscia”

Le dichiarazioni dei protagonisti pochi minuti prima della sfida tra la squadra di Juric e quella di Spalletti

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Torino-Napoli, match valido per la 36^ giornata di Serie A, Josip Brekalo è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita con le seguenti dichiarazioni: "Fare 10 gol era il mio obiettivo. Dopo aver segnato il sesto pensavo che nelle partite successive avrei continuato a segnare ma purtroppo non è andata così. La cosa più importante è che la squadra abbia giocato bene. Abbiamo vinto delle partite e siamo imbattuti nelle ultime sei, vogliamo allungare questa striscia".