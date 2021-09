Brekalo seguito da tanti, lui sposa il progetto Toro: ora è attesa per l’esordio

L'attaccante croato, dopo la presentazione ufficiale, si è detto pronto alla prima in maglia granata. Venerdì si giocherà le sue chances

Irene Nicola

Josip Brekalo è pronto all'esordio in maglia granata. Sembrava tutto apparecchiato già contro la Salernitana, ma alla fine l'appuntamento con la prima è stato rimandato. "Ero in dubbio tra lui e Pjaca per l'undici di partenza - aveva spiegato Juric - mentre poi, a gara in corso, ho preferito optare per un trequartista puro come Praet". Brekalo, però, in conferenza stampa ha detto di ritenere perfettamente nelle sue corde il modulo 3-4-2-1 di Juric. E tra i tifosi è rimasta la curiosità di vedere in campo l'ultimo degli acquisti del Toro, quello più atteso come testimoniato da un nostro sondaggio, nonché l'unico tra i nuovi a dover ancora debuttare.

LE PAROLE - L'attaccante croato crede molto nel progetto Toro. Lo ha detto nella conferenza di presentazione , quando gli è stato chiesto come mai avesse accettato la proposta granata in mezzo a quelle di tante pretendenti, anche dall'Italia: non è un mistero che sul giocatore ci fossero anche Lazio e Napoli. "Penso che questo potrà essere un grande passo nella mia carriera - ha spiegato Brekalo - vedo solo cose positive". A partire da Ivan Juric, con cui ha parlato direttamente prima di trasferirsi a Torino, e dal suo 3-4-2-1, che sulla carta sembra ideale per lanciare l'ex Wolfsburg. Ma il dato più incoraggiante, per tutto l'ambiente granata, è la fiducia totale nei confronti di un progetto ancora in rampa di lancio, capace però di attirare giocatori come Brekalo, che in Germania avrebbe potuto giocare la Champions ma ha scelto il Toro.

ESORDIO - L'ora X potrebbe scattare venerdì contro il Sassuolo. L'attaccante croato ha detto che lavorerà duro in settimana per avere una chance di giocare e le quotazioni sembrano poter essere dalla sua parte. Pjaca e Linetty non hanno convinto con la Salernitana, motivo in più per cui Juric potrebbe decidere di giocarsi la carta Brekalo. L'ex Wolfsburg è libero di spaziare a destra e a sinistra sulla trequarti, offrendo più soluzioni nella linea a due anche a partita in corso. Ora la decisione finale spetta a Juric, nel frattempo Brekalo scalpita. E così anche l'ambiente Toro.