Torino, Brekalo si presenta: “Nervoso per quell’aereo in ritardo. Ora ho fiducia”

Conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Torino Josip Brekalo . L'attaccante croato, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, ha pronunciato in questo martedì 14 settembre le sue prime parole da calciatore granata.

Brekalo è stato introdotto dal responsabile dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati. "Josip in ordine temporale è quello che è arrivato ultimo ma abbiamo iniziato a trattarlo tanto tempo fa e ho iniziato a parlare con lui qualche mese fa. Ha grande personalità e la dimostra sul campo, volendo sempre determinare. Molto bravo nell'uno contro uno; sebbene sia un 1998, ha una grande esperienza: 30 presenze con la Nazionale, tante partite in Bundesliga, campionato croato ed Europa League. Siamo tutti molto contenti del fatto che sia venuto a far parte del progetto. Ha grande talento e sono convinto che darà un contributo importante".