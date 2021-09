Torino, Zima si presenta: “Voglio migliorare con la squadra. Pronto per Berardi”

Zima viene introdotto dal responsabile dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati: "David è un ragazzo molto giovane, ma comunque ha già una buona esperienza, sia nel campionato della Repubblica Ceca che in Europa League. Quest'estate ha fatto parte del gruppo che ha partecipato agli Europei con la sua Nazionale. E' stata una trattativa lunga, faceva parte di un club importante, un club dove tanti giocatori vengono venduti in Inghilterra e Germania quindi c'erano tante società interessate a lui. Siamo contenti di aver fatto questa operazione. David è molto intelligente, si sta adattando molto velocemente al nostro modulo, che più o meno interpretava anche nello Slavia Praga dove giocavano a uomo pressando molto in alto. Quindi è avvantaggiato. Sta imparando velocemente anche l'italiano e non a caso il mister gli ha dato subito fiducia. Ha dato risposte molto positive nelle prime due settimane con noi".