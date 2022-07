Bremer-Juve, social impazziti. Gli interisti: “A quelle cifre solo Beckenbauer”

Da un lato gioia e sfottò, dall'altro critiche alla società e ragionamenti di chi prova in qualche modo a consolarsi. Nelle ultime ore sui social non si fa altro che parlare dell'affare Bremer, pronto a lasciare il Toro per diventare un nuovo giocatore della Juventus. Un acquisto che ha scatenato la soddisfazione dei tifosi bianconeri, che oltre ad essersi assicurati un ottimo difensore lo hanno strappato ai rivali dell'Inter. Da parte dei tifosi nerazzurri tanta rabbia nei confronti della società, dopo aver visto sfumare nel giro di due giorni gli arrivi di Dybala prima e Bremer poi. Ecco come i tifosi di Inter e Juventus hanno preso la notizia del clamoroso affare fatto tra Torino e Juventus.