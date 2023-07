Bremer: “Mi sono scusato con Juric dopo aver fatto gol nel derby”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gleison Bremer ha parlato dal ritiro negli Stati Uniti con la Juventus anche del suo passato al Torino con Ivan Juric e le differenze con il suo attuale tecnico in bianconero Massimiliano Allegri: "Allegri? Uno che ha tanto da insegnare tatticamente. Con lui sono migliorato e ho imparato cose che quest’anno devo mettere ancora di più in pratica. È diverso da Juric, con lui si giocava a uomo. Al Toro sono stato benissimo, nel derby mi sono scusato con lui dopo aver fatto gol". L'ex difensore del Torino ha poi aggiunto: "Ancelotti nuovo CT del Brasile? L’anno scorso sono andato al Mondiale come terzo/quarto difensore ma il mio obiettivo è diventare titolare. Non ho ancora mai parlato con Ancelotti ma sono sicuro che essendo italiano guarderà la Serie A con occhi diversi". Infine - parlando del suo futuro - ha poi concluso: "La Premier è un campionato importante ma io voglio rimanere alla Juve, che è il meglio in Italia. Voglio fare bene qui, il futuro non si sa mai, ma a oggi penso solo alla Juve".