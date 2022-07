Bremer riparte da Torino: agli ordini di Juric in attesa di novità dal mercato

Ci sarà anche Gleison Bremer tra i giocatori che nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio, saranno al Filadelfia per l'inizio dei lavori in vista della nuova stagione. Non è un mistero che il brasiliano abbia le valigie in mano, pronto a migrare verso squadre che disputino la Champions League, ma al momento non è ancora arrivata l'offerta giusta per lasciar partire il pezzo pregiato per eccellenza della rosa granata.

E così Bremer riprenderà regolarmente a lavorare agli ordini di Juric, in attesa di novità dal mercato. Quando ha salutato il pubblico granata prima di Torino-Roma in pochi avrebbero pensato di ritrovarlo in città per l'inizio della stagione successiva. Invece ieri il giocatore si è sottoposto all'ormai consueto tampone che precede la ripresa dopo le soste ed oggi sarà in campo con la maglia granata. Intanto si aspettano novità sul suo futuro, che a meno di clamorosi e ad oggi assolutamente improbabili colpi di scena non sarà a Torino. Si è più volte detto dell'intesa di massima tra il giocatore e l'Inter, che gli garantirebbe una maglia da titolare in una squadra che gioca con la difesa a tre e che disputa la Champions League. Da parte dei nerazzurri, che prima devono cedere uno tra Skriniar e De Vrij, non è però arrivata l'offerta giusta per dare il via libera alla cessione. Rimane dunque spazio per l'inserimento di altri club. E così Bremer sta ripartendo da Torino, pur con le valigie in mano.