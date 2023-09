Budel a TN: “Uno Zapata così non si vedeva da tempo”

Alessandro Budel lunedì 18 settembre era allo stadio “Arechi” di Salerno per Dazn e ha commentato il rotondo successo del Torino sulla Salernitana. Domenica 24 replicherà l’appuntamento: sarà infatti in tribuna stampa per curare la telecronaca di Torino-Roma. In esclusiva su Toro News l’ex centrocampista, con un breve trascorso al Torino, analizza il momento granata.

Buongiorno Alessandro. Facciamo un passo indietro e analizziamo la gara di lunedì sera di Salerno. Risultato a parte, come giudica la prestazione del Torino?“Mi è piaciuto perché ho rivisto la vera squadra di Juric che sta bene fisicamente, pressa alto e fa girare bene il pallone. Ho rivisto il vero Toro e mi sono piaciuti molti i giocatori avanzati. Era da tempo che non si vedeva uno Zapata così, l’ultimo Zapata di Bergamo non era così in forma. Radonjic quando si accende è determinante. In mezzo Tameze e Ricci hanno sfornato una prestazione magistrale. E poi il Toro in difesa è solido, i numeri lo dicono. Ho visto un Toro pimpante con uno Zapata in più, il che non è male”.