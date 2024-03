I primi 45 minuti con la Nazionale maggiore sono stati positivi per Bellanova, che ora può mettere nel mirino Euro20204

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 06:22)

Buona la prima in Nazionale maggiore per Raoul Bellanova, che ora può anche sognare l'Europeo. L'esterno del Torino, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre, ha esordito con i grandi nel New Jersesy contro l'Ecuador. La gara non era tra le più semplici, visto che la Tri è una delle nazionali sudamericane più in forma e ha tanti giocatori di qualità. Bellanova si è confermato in un buon momento di forma anche dal punto di vista mentale, visto che non ha avuto paura di provare giocate anche complicate. Di sicuro Spalletti non sarà rimasto deluso da lui insomma.

Buon esordio con l'Italia per Bellanova: con questo modulo può sognare l'Europeo — Nei suoi primi 45 minuti con la Nazionale maggiore il laterale granata ha spinto come sta facendo vedere con il Torino e ha anche messo in mezzo palloni interessanti. In particolare uno, quando ha servito Dimarco, che, al posto di colpire di testa verso la porta, è poi andato a cercare un improbabile assist pur essendo tutto solo davanti al portiere dell'Ecuador. Il cambio modulo di Spalletti ha sicuramente aiutato Bellanova, che si è trovato a suo agio in quello che è il suo ruolo: l'esterno di un centrocampo a 4. Adesso l'ex Atalanta e Inter può anche provare a sognare Euro 2024 proprio grazie al nuovo modulo adottato dal ct dell'Italia. In un sistema del genere, Bellanova è tra i migliori in Serie A in questo momento, visto che in pochi riescono a interpretare così bene il ruolo e praticamente nessuno ha il ritmo che ha lui.

Da cui alla fine del campionato, quindi, Bellanova si potrà provare a giocare le sue carte. Di sicuro rappresenta un'alternativa importante proprio per le sue caratteristiche atletiche e tecniche. Il posto, guardando le due amichevoli giocate dagli azzurri negli USA, se lo giocherà con Cambiaso, Darmian e Di Lorenzo, con gli ultimi due che però potranno essere usati anche come braccetti della difesa a 3. Una buona notizia anche per il Toro, che ritroverà un giocatore ancora più motivato a fare sempre meglio, visto che a 9 giornate dal termine del campionato sembrano essersi aperti spiragli importanti per la convocazione di Bellanova all'Europeo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.