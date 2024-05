Buongiorno leggerà i nomi a Superga: secondo (e ultimo) passo indietro di Rodriguez

Il gesto di Rodriguez: persa l'ultima occasione

Il capitano granata, con ogni probabilità, si priverà definitivamente dell'onore di leggere i nomi a Superga. Da sempre è il capitano a occuparsi di questo rito tradizionale che dura da decenni. Ricardo un anno fa aveva lasciato il compito a Buongiorno ma sapeva che nel futuro ci sarebbe stato ancora il granata. Ora la situazione è radicalmente diversa: il contratto dello svizzero scadrà a fine giugno e al momento non c'è una trattativa per il rinnovo. L'addio a fine stagione è la soluzione più probabile, nell'ambito di un processo di rinnovamento che sembra essere stato deciso dalla società sia per quanto riguarda la panchina sia per quanto riguarda il parco giocatori. Dunque, per Rodriguez - che ha raccolto 126 presenze in granata - a meno di sorprese non ci sarebbero più opportunità di leggere i nomi degli Invincibili a Superga il 4 maggio. Il secondo passo indietro del numero 13 assume quindi un significato ancora maggiore rispetto all'anno scorso.