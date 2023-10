Lecce-Torino 0-1, Buongiorno: “Il campionato del Toro comincia oggi”

Le parole dei protagonisti della sfida in programma al "Via del Mare"

Al termine di Lecce-Torino, gara valida per il decimo turno del campionato di Serie A, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'emozione di tornare dopo l'infortunio in un momento difficile per il Torino e poi risolverla. Ci racconti un po'? "Non vedevo l'ora di tornare col gruppo. Emozione amplificata dal gol, ma sono contento per la vittoria di squadra".