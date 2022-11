Buongiorno, sorrisi granata con Willie Peyote: “Spero di restare il più possibile”

Le parole di Alessandro Buongiorno a Casa Tennis ATP Finals 2022

Redazione Toro News

Alessandro Buongiorno è intervenuto a Casa Tennis ATP Finals 2022 nella serata di oggi, mercoledì 16 novembre, in cui è stato ospite insieme al cantautore e tifoso granata Willie Peyote. Il difensore granata ha approfittato nell'occasione per toccare tanti diversi, dal Toro alle passioni della vita di tutti i giorni.

Torino, Buongiorno: "La fascia non me la aspettavo, è stato bellissimo. Sento addosso una responsabilità" — Alessandro Buongiorno ha fatto tutto il percorso delle giovanili con la maglia del Torino, la stessa che ora veste in Serie A. "L'esordio fu il giorno più bello e più brutto della mia vita. E' stato condito con una parte amara perché mi feci male, dopo 6-7 minuti. Poi è andata bene - ha esordito il difensore, che ha parlato delle prime gare disputate da titolare - Le mie prime partite da titolare col Torino le ho giocate con lo stadio vuoto, giocare a porte chiuse è stato totalmente diverso. Anche i fischi, specie fuori casa, ti caricano. Quando lo stadio si riempie, lo percepisco anche se poi riesco a stare concentrato sul campo. In determinati momenti ti aiuta molto". Ora Buongiorno rientra a pieno nelle scelte di Juric e sta consolidando il suo percorso di crescita sotto le direttive di Ivan Juric: "Non c'è stato un vero e proprio momento di svolta nella mia carriera. C’è stato uno scatto mentale circa tre anni fa con Giampaolo allenatore. Ero appena tornato da un prestito ed ero tenuto fuori all’inizio. Piano piano Giampaolo mi ha inserito e mi ha messo dentro.Da lì c’è stato un clic, mi sono detto di tirare fuori tutta la personalità e di farmi vedere perché non avevo nulla da perdere. Poi e andata bene e sono arrivato a giocare". Di recente è arrivata anche la soddisfazione della fascia da capitano, un onore arrivato a sorpresa: "La fascia non me la aspettavo, è arrivata improvvisamente. Tornato da riscaldamento, in spogliatoio ho visto la fascia ed è stato bellissimo. Sento tanta responsabilità, ma mi inorgoglisce. Sono torinese, ho tanti amici e tutti abitano intorno allo stadio, conosco bene quel quartiere. Andavo a vedere le partite da piccolo, ho fatto il raccattapalle e mi trovavo di fronte i giocatori. Era già lì un’emozione, ritrovarmi all’interno del campo a giocare è uno step superiore".

Torino, Buongiorno: "Al Toro devo tantissimo, finché sarò qui darò il 110%" — Buongiorno è stato preso a modello per le nuove generazioni granata, che sognano la sua stessa parabola e un approdo in Serie A: "Un consiglio che mi sento di dare ai giovani? Ioin ogni cosa che faccio mi impegno a fondo. Per fare una cosa a metà è meglio non farla. Quindi dare il massimo perché così non ci saranno rimpianti. A chi gioca a calcio dico invece di continuare a studiare perché è importante ragionare nel calcio e nella vita". Buongiorno infatti ha scelto di proseguire gli studi, è attualmente iscritto alla facoltà di Economia: "Allenare la mente è più importante che allenare il fisico. Quando andavo a scuola mi allenavo al mattino e studiavo fino a tardi la sera, la mattina andavo prima dell'orario di scuola per farmi interrogare". Inevitabile infine anche una domanda sul futuro, visto l'attaccamento che Buongiorno ha sempre dimostrato per i colori granata. "Io devo tantissimo al Toro - ha spiegato il difensore - Cerco sempre di dare il massimo perché devo restituire almeno in parte quello che mi dà e mi darà il Torino. Ovviamente spero di rimanere il più a lungo possibile e finché rimarrò darò sempre il 110%".

Willie Peyote a ruota libera: "Se Cairo mi chiedesse di fare l'inno... Il rigore di Belotti? Scelta che non ho capito" — In occasione dell'evento c'è stato anche modo di tornare su Roma-Torino e sul discusso episodio del rigore battuto dall'ex capitano granata Andrea Belotti. Buongiorno non ha dato adito a polemiche, rispondendo con un semplice "Passo" alle domande sul Gallo. Più diretto invece Willie Peyote: "Non ce l’ho con Belotti. Fino al rigore non ce l’avevo con lui perché ci sta che uno voglia provare delle esperienze diverse anche se mi aspettavo un saluto da parte sua ed ero andato allo stadio l’ultima dello scorso campionato proprio per quello. Ma il fatto che abbia voluto battere il rigore non l’ho capito. Perché se lo sbagli ti odiano pure i romanisti… li e una scelta che non ho capito e mi sembra si sia scavato la fossa da solo. Mi sembra che non sia ben consigliato in questo momento". E a chi ha chiesto al cantautore a quando una canzone sul Toro: "Mi occupo solo di fare il tifoso. Ne ho fatta una su una visione alternativa del calcio che il Toro secondo me rappresenta. Quindi l'ho già fatta. Il giorno in cui Cairo mi chiede di fare un inno lo faccio ma non me lo chiede…"