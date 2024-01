Cagliari-Torino, i granata in Sardegna per fermare il tabù trasferta

Il Toro riparte dopo un fine settimana senza aver giocato, a Cagliari si cercherà di fare punti per l'Europa interrompendo una serie negativa lontano da casa

Federico De Milano Redattore

Dopo aver saltato la propria partita nell'ultimo fine settimana, a causa degli impegni della Lazio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, per il Torino si riaprono le porte del campionato con il mirino puntato sulla trasferta di Cagliari. I granata venerdì sera faranno visita alla formazione sarda per cercare di ripartire col piede giusto e portare a casa dei punti preziosi utili a mantenere vivo il sogno Europa riuscendo al contempo a fermare il tabù delle partite in trasferta.

Il Torino in missione a Cagliari per cercare di restare sul treno per l'Europa — La lotta per l'Europa quest'anno coinvolge molte squadre e per questo riuscire a perdere meno punti possibili diventa molto prezioso. Al momento il Toro si trova a quattro punti dal settimo posto di Bologna e Roma (i rossoblù al pari dei granata hanno da recuperare la partita del 21° turno). I ragazzi di Juric venerdì sera si troveranno di fronte un Cagliari che invece non ha saltato la partita dell'ultimo weekend ma che bensì ha perso uno scontro diretto a Frosinone dal peso specifico notevole. La squadra allenata da Ranieri si trova in una posizione di classifica complicata ma si tratta sempre di una formazione che è in grado di mettere in difficoltà chiunque e contro la quale il Toro all'andata dovette accontentarsi di uno 0-0 casalingo. Quella partita di fine agosto fu la prima di questa Serie A per i granata che non riuscirono a trovare la strada del gol, un problema emerso più volte nel corso di questa stagione, nonostante l'aggiunta di un attaccante importante come Zapata che ancora era assente nella gara d'andata. Per riuscire a centrare una prestigiosa qualificazione europea questo difetto andrà corretto in fretta.

Il tabù trasferte deve preoccupare Juric: la vittoria lontana dal Piemonte manca da sei partite — Un altro problema che affligge il Torino in questa annata è la differenza di rendimento tra le gare casalinghe e quelle in trasferta. Dei 28 punti conquistati fin qui in Serie A da Rodriguez e compagni, solo 9 sono arrivati in trasferta e nelle ultime cinque partite disputate lontano dal Piemonte non è mai arrivato un successo. In questo parziale si contano infatti tre pareggi (contro Monza, Frosinone e Genoa) oltre a due sconfitte (contro Bologna e Fiorentina). Gli ultimi tre punti raccolti nella tana degli avversari risalgono al 28 ottobre con lo 0-1 strappato a Lecce grazie a Buongiorno. A Cagliari i ragazzi di Juric sono infatti chiamati a dare una sterzata a questo trend per riuscire a mantenere un buon passo e per non vanificare il rendimento casalingo positivo. Nei tredici lunghi giorni di avvicinamento a questo incontro il Toro ha avuto il tempo per prepararsi al meglio a questa sfida e provare a dare credito alla propria candidatura per un piazzamento nelle posizioni più nobili della classifica.

