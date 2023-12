Cairo all’evento per i 117 anni del Torino: “Quest’anno ho investito 70 milioni”

Il patron granata ha parlato all'evento alla Rinascente per i 117 anni del Torino

Redazione Toro News

Oggi - domenica 3 dicembre - il Torino compie 117 e per festeggiare venerdì sera alla Rinascente si è tenuta una grande festa a tinte granata in cui erano presenti presenti alcuni giocatori (Buongiorno, Ricci, Gemello, Sazonov e Bellanova), oltre a partner, sponsor e la società al gran completo. Secondo quanto riportato dal Corriere Torino, all'evento ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo: "È stata una bellissima festa, con tantissima gente molto felice e vogliosa di partecipare. Io sto facendo il massimo per fare sì che il Toro renda felice i tifosi e anche me, visto tutto l’impegno che ci stiamo mettendo. Il 3 dicembre è la giornata del Toro, noi abbiamo festeggiato i cento anni nel 2006 con un evento bellissimo allo stadio Olimpico, che all’epoca non era ancora stato intitolato al Grande Torino. Ci furono tantissimi giocatori del passato che arrivarono appositamente, vestendo una maglia dedicata. Presto individueremo un altro compleanno da festeggiare allo stadio con i tifosi, magari quello numero 120".

Cairo ha poi aggiunto: "Abbiamo la squadra per fare bene, anche se abbiamo buttato via dei punti. Secondo me quest’anno abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare nella costruzione della rosa: i soldi li ho spesi, di tasca mia ci ho messo 60 milioni e recentemente altri 10 milioni. Questi tifosi se lo meritano: io lavoro tantissimo e investo tanto perché voglio un Toro forte, nonostante dobbiamo competere con club che fatturano moltissime volte più di noi" si legge tra le pagine della Gazzetta dello Sport.

Il patron granata ha poi parlato del prossimo match del Torino, che dovrà affrontare domani sera - lunedì 4 dicembre - l'Atalanta tra le mura amiche: "L’Atalanta è una squadra forte, hanno giocatori importanti e praticano un calcio uomo su uomo, simile al nostro. Mi aspetto una grande battaglia, so che il mister e i giocatori sono molto motivati. Zapata? Lui ha fatto un gran gol contro la Roma e altre prestazioni importanti, come quella di Salerno o di Monza, in cui si è comportato da ottimo uomo assist. Io in Duvan credo moltissimo: quando è in campo, tiene impegnati almeno due avversari liberando spazi per i compagni. Secondo me farà un grande campionato, lo sta già facendo a livello di assist, ma presto inizierà anche a segnare tanto" ha concluso Cairo.

