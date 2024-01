Cairo blinda Buongiorno, ironia social: “Belotti 2.0”, “Milanista non piangere”

Le reazioni social dei tifosi granata e rossoneri dopo il no di Cairo al Milan per il difensore di Juric

Sui social i tifosi milanisti e granata si sono scatenati in seguito al rifiuto di Urbano Cairo di fronte alle avances della dirigenza rossonera per portare a Milano Alessandro Buongiorno. Il presidente granata ha ribadito: "Ale rimane al Toro, come è anche nei suoi desideri". Questa dichiarazione ha fatto ribollire i fans rossoneri che hanno ricordato sui social la turbolenta estate del 2017 in cui la coppia Fassone-Mirabelli cercò in tutti i modi di portare all'ombra della Madonnina l'ex capitano del Torino. D'altro canto, i tifosi granata hanno festeggiato per la permanenza del proprio beniamino, lasciandosi andare a qualche messaggio ironico nei confronti dei rossoneri. Di seguito alcuni dei tweet da parte di alcuni tifosi meneghini e granata.