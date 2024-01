Cairo: “Calciomercato? Penso che il Torino sia a posto così”

Le parole del patron granata che commenta il mercato e il futuro dell'allenatore Ivan Juric, ancora in scadenza di contratto

Redazione Toro News

A margine dell'Assemblea di Lega nella quale si sono riuniti i venti club di Serie A con il presidente federale Gabriele Gravina, c'è stato spazio anche per alcune dichiarazioni. Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha commentato sia quanto detto in tale assemblea che le più recenti voci di mercato. Queste le sue parole, raccolte dai colleghi di TMW: "L'Assemblea si è espressa in modo compatto e unanime con Gravina rispetto ai temi. Noi come Serie A, visto che manteniamo il calcio e lo sport italiano con le contribuzioni fiscali, vogliamo contare di più. Anche perché le perdite col Covid sono quadruplicate. Non avendo avuto un aiuto dallo stato c'è voglia di autodeterminarsi, non si può minimamente rinunciare al diritto di veto".

Su Buongiorno e il Milan il pensiero del presidente granata è molto netto: "Non è successo nulla, semplicemente il Milan era interessato ma noi ed il giocatore abbiamo detto che non era in vendita".

Nei giorni scorsi il Toro sembrava molto interessato all'attaccante del Siviglia, Rafa Mir, ma Cairo non sembra essere di questa opinione: "Penso che il Torino sia a posto così. La squadra c'è tutta, abbiamo resistito a diverse offerte sia per Buongiorno che per altri. La squadra c'è eccome, non serve fare chissà che... Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche, a quel punto il campionato sarà finito..."

Proprio in merito al tecnico croato che è in scadenza di contratto, questo è il pensiero del presidente del Torino: "Io ho già detto che lo stimo ed è bravo, chiedetelo anche a lui. Dipende da entrambi, da parte mia questo è il pensiero. Ora concentriamoci sulle partite, poi fra qualche mese ci sarà la volontà di entrambi di dire la propria posizione".

Infine il numero uno granata ha parlato del futuro di Radonjic: "Ha un piccolo fastidio, per questo non è stato convocato. Per quanto mi riguarda non è in uscita, ha avuto interessamenti dall'America e dall'Italia ma non si è fatto nulla perché per me è un giocatore importante".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.