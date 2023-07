Cairo celebra i successi di RCS e i tifosi rispondono: “Quando con il Toro?”

Urbano Cairo ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale una foto che lo ritrae sotto la sede del Corriere della Sera in via Solferino a Milano. Questa immagine è accompagnata da una descrizione scritta dall'imprenditore alessandrino nella quale celebra i risultati ottenuti negli ultimi 7 anni con il quotidiano milanese e tutto il gruppo RCS: "15/7/2023: 7 anni di Corriere e di Rcs. In questi 7 anni confermati i posti di lavoro (oltre 3000 dipendenti), assunto tra gli altri 53 giovani giornalisti, azzerato il debito di 430 milioni di euro, azzerate le perdite di 260 milioni medi all’anno negli ultimi 5 anni (2011/2016), rilanciato e rinnovato tutte le testate, sviluppato il digitale (540 mila abbonamenti al Corriere.it, 213mila alla Gazzetta.it, 153mila al Mundo.es…), risanata Unidad Editorial controllata spagnola e sviluppato molto il fatturato, i margini e la visibilità del Giro d’ Italia. E esattamente un anno fa ricomprata la sede del Corriere in via solferino. Si può dire che tutte le promesse sono state mantenute. Ora pensiamo al futuro con grande positività".

I tifosi pungolano Cairo: "Quando anche con il Toro questi risultati?"

Proprio 7 anni fa, infatti, Cairo diveniva amministratore delegato di questo gruppo editoriale dopo averne acquisito la maggioranza delle quote dell'azienda. Il presidente del Torino ha così esultato per tutti i traguardi raggiunti in questo periodo ma nei commenti del post non sono mancati i messaggi dei tifosi granata. C'è chi si complimenta, chi lo stuzzica e chi lo pungola. Parecchi infatti hanno chiesto al patron nuovi acquisti per il Toro: "Un paio di acquisti per festeggiare non sarebbero male Pres", "Ora faccia gli acquisti per il Toro che Juric ha chiesto". Altri invece pungolano Cairo per il suo operato alla guida del Torino che non viene giudicato all'altezza di quanto fatto con RCS e il Corriere della Sera: "Non hai fatto altrettanto per il Torino fc, forse è ora che vendi", "Ci sarebbe una squadra da far vincere e non solo partecipare", "E pensiamo al Toro, che ne dice?", "Adesso riporti il Torino dove merita. Non si accontenti del 6-".