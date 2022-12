Cairo si mostra dimagrito e cita Calvino: “Ogni tanto un po’ di leggerezza…”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha pubblicato oggi, venerdì 2 dicembre, una sua foto davanti allo specchio, sul suo profilo ufficiale Instagram, con la seguente descrizione: "30 giorni che non tocco un dolce..ma blazer del 1989 mi va perfetto". Soddisfatto per il suo mese senza dolci e per lo stato di forma, il patron granata, nei commenti, ha poi ribattuto ad un utente, che lo invitava a non postare foto del genere, essendo egli "proprietario del quotidiano più importante d'Italia". "Ogni tanto un po' di leggerezza... (...Calvino)" è stata la risposta di Cairo.