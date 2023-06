Cairo: “Diritti tv al ribasso? Ce lo aspettavamo. La Serie A è viva”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a margine di un evento a New York in cui ha parlato sul tema riguardante i diritti tv della Serie A (nei giorni scorsi è stata fatto un’offerta al ribasso dalle televisioni sull’acquisizione dei diritti televisivi per il prossimo triennio del campionato di calcio): "Hanno aperto le buste e non ci aspettavamo di trovare chissà quali valori. Si sapeva che ci poteva essere una componente negoziale, non dobbiamo avere preoccupazioni. Va fatto tutto con molta attenzione, ma la Serie A è viva". Il patron granata ha poi spiegato l’importanza di ottenere un contratto quinquennale e non più uno triennale: "È un elemento importante perché permette di avere un orizzonte in più".