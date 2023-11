Cairo entusiasta per il tennis: “Sinner mi entusiasma, che bravo anche Sonego”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha affermato di essersi appassionato molto negli ultimi giorni alle partite di tennis della Coppa Davis, dopo essere stato presente anche alle ATP Finals. Queste le parole del numero uno del club granata, riportate dai colleghi de La Gazzetta dello Sport: "Ero agli Stati Generali del Turismo, ho cominciato a seguire la partita di Musetti sul telefonino mentre rientravo a Milano. Poi a casa mi sono concentrato sul match di Sinner con Djokovic, che mi ha entusiasmato. E ho proseguito con la visione del doppio, in cui è stato bravissimo pure Sonego. Credo che la vittoria contro il numero uno al mondo sia per Sinner più importante di quella nel round-robin delle Atp Finals a Torino, perché vale la qualificazione alla finale di Coppa Davis. Djokovic ne ha vinta una sola con la sua Serbia e speriamo che Jannik possa raggiungerlo battendo l’Australia, sebbene non sarà facile. Seguirò anche queste partite in televisione e tiferò per Sinner e per l’Italia".