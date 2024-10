Cairo: “Felice che il Toro possa competere con squadre che hanno bilanci maggiori”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è raccontato in un'intervista concessa al media svizzero Ticino Welcome e ha ripercorso molti passaggi della sua carriera lavorativa, dei suoi studi e più in generale di tutta la sua vita a 360°. Nei temi affrontati è stato immancabile anche un riferimento al Toro, società della quale è il proprietario dal 2005. Queste sono state le dichiarazioni del numero uno granata in un passaggio nel quale tratta la sua passione per il calcio e per il Torino: "Il calcio, così come è oggi organizzato e come lo sarà sempre di più in futuro, comporta necessariamente la coesistenza di molti aspetti diversi. Nel caso mio posso dire che tutto nasce da lontano, quando da giovane cominciai a giocare in modo non professionistico a pallone. La passione coltivata nel corso degli anni per il Toro mi ha indotto a cogliere l’opportunità di acquistare quella società che è sempre stata nel cuore della mia famiglia. Quanto agli investimenti devo dire che oggi solo pochissimi club in Europa potrebbero, se anche lo volessero, sostenere i costi che una squadra di alto livello impone. Sono perciò molto contento del fatto che il mio Torino sia in grado di competere con altre squadre italiane che hanno bilanci molte volte maggiori del nostro".