Cairo-Juric, si torna a parlare di rinnovo: “Nessuna chiusura, ma non ora”

A distanza è arrivata anche la risposta di Juric, che non si è sbilanciato ma non ha chiuso ad una permanenza in granata. "Io non chiudo le porte a nessuno, ma in questo momento voglio solo lavorare" ha spiegato il tecnico, rinviando il discorso contrattuale. Le attenzioni di Juric sono rivolte esclusivamente al campo: dopo un avvio di stagione con più bassi che alti, il sul Toro è atteso da un filotto di partite che potrebbe regalare un Natale con una classifica molto interessante. "In questo momento penso solo a fare più punti possibile" ha ribadito non a caso il tecnico, soddisfatto della sua squadra: "Da un paio di mesi mi sto divertendo in allenamento. Ora voglio ottenere risultati e sono concentrato su quello". E non è mancata nemmeno l'occasione di togliersi qualche sassolino nei confronti di qualche giornalista, con ironia: "Due settimane fa per voi ero esonerato, adesso parlate di rinnovo...". Discorsi rinviati, dunque: il campionato è ancora lunghissimo, molto dipenderà dai risultati della squadra.