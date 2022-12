Cairo: “La festa di Natale più bella”. E i tifosi chiedono il rinnovo di Juric

Torino, le parole di Cairo alla festa di Natale

"Sono contento di avervi tutti qui - ha esordito il presidente Urbano Cairo, nel discorso pronunciato alla festa di Natale e riportato da La Gazzetta dello Sport - Prima di farvi gli auguri di Natale voglio ricordare insieme a voi Sinisa Mihajlovic: abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lui e di apprezzarlo, come uomo oltre che come tecnico". Applausi al tavolo granata, poi Cairo ha spostato l'attenzione sulla squadra: "Sono orgoglioso di voi e di come giocate. Voglio ringraziare mister e staff per l’ottimo lavoro e voi giocatori per l’impegno che ci mettete e la grande cultura del lavoro che dimostrate ogni giorno. Ora riaccogliamo i nostri ragazzi tornati dal Mondiale: ho fatto il tifo per ognuno di voi". Infine un pensiero per il futuro: "So che avete lavorato duramente in Spagna. Ora abbiamo due amichevoli importantiper prepararci al meglio ( Cremonese e Monza, ndr), so che siete già focalizzati e sul pezzo, pronti a ripartire". La serata è poi proseguita nella spensieratezza. Sorridono tutti, anche Urbano Cairo e Ivan Juric, insieme in uno scatto per ricordare la serata. "Stimo molto Ivan e penso che anche lui stimi me", ha detto recentemente il patron granata.